Atletica Estense sugli scudi con le velociste Ad Ancona bei risultati per Poli, Melotti e Ferrari

Non c’è solo l’exploit di Francesco Bigoni, di cui abbiamo parlato ieri, nel fine settimana di Atletica Estense. Nel weekend scorso a Padova sull’anello di 200 metri Dario Berveglieri sfiora il suo personale “outdoor” sui 3.000 metri correndo in 9’09” mentre in contemporanea a Modena Antonietta Francavilla dimostra miglioramenti sui 60 metri ad ostacoli all’esordio tra le juniores (U20) correndo in 10”36 la batteria e migliorandosi a 10”31 in finale. I migliori risultati indoor arrivano dai 60 metri del meeting nazionale di Ancona, con Alice Melotti e Vicky Ferrari che nella seconda batteria (25 in tutto) trovano in mezzo a loro la campionessa Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) che fa da traino e permette alle ferraresi di guadagnare il tempo utile per la qualificazione alle finali, 7”84 per Alice Melotti e 7”90 per Vicky Ferrari. Nelle finali svolte in tarda serata qualche difficoltà per Melotti nella fase di avvio e molto meglio per Ferrari, che con 7”88 coglie alla prima gara lo “standard” per partecipare ai campionati italiani indoor U20 di inizio febbraio, “formalità” già assolta dalla Melotti tra le U23. Molto bene poi Carolina Poli, all’esordio tra le allieve col primato personale.