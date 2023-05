Atletica Estense vola con Melotti e la staffetta

Messo in archivio il successo organizzativo del “Diecimila di Ferrara”, non vi è stata tregua per Atletica Estense che è già impegnata con il settore assoluto e giovanile nelle prime competizioni outdoor su pista della stagione. Sugli scudi il settore velocità femminile con Alice Melotti che si lascia alle spalle il 2022 limitato da un infortunio patito ad inizio stagione e in pochi giorni a Modena coglie al primo tentativo il pass per i Campionati Italiani U23 di Agropoli (SA) a metà giugno correndo il 25 aprile a Modena i 100 metri in 12”15 e ancor meglio, sempre a Modena sui 200 metri il 30 aprile chiusi con il record personale di 24”94.

Due ore per smaltire la competizione individuale e contribuire con le compagne Vicky Ferrari, Carolina Poli e Marta Ferrazzi a vincere la staffetta 4x100 con il nuovo record provinciale assoluto di 48”66 che migliora il 48”78 del C.A. Copparo ottenuto nel 2021. Quattro ottime frazioni individuali e due cambi perfetti con qualche brivido nel terzo tra Marta Ferrazzi e Alice Melotti con la Ferrazzi che proprio negli ultimi metri si infortuna ma coraggiosamente completa la frazione del record.

In campo maschile si confermano i progressi di Francesco Bigoni, specialista delle medio-lunghe distanze ma capace di siglare un ottimo 1’58”55 all’esordio sugli 800 metri mostrando progressi nei ritmi veloci così come il sensibile miglioramento nei 400 metri per Alessandro Mella sceso 53”76 nel giro di pista. Buone prove infine nel settore giovanile dove Anna Bruttomesso, Azzurra Buglioni e Francesca Campagnoli nel campionato regionale di staffette di Rubiera (2304) colgono un inatteso quinto posto nella 3x800 metri tra le U13 lasciandosi alle spalle formazioni molto quotate, migliorando di quasi venti secondi il record sociale e avvicinando quello provinciale di categoria.