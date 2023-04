Atletico Ugo Costa, a Barcellona c’è gloria per gli juniores

Grande soddisfazione per l’Atletico Ugo Costa al "Torneo Copa Santa" di Barcellona, cui tre rappresentative della società di via Ippolito Nievo hanno partecipato dal 6 al 10 aprile. Una manifestazione internazionale, che ha richiamato circa 200 squadre di tutte le categorie da ogni parte del globo, e che ha visto l’Atletico partecipare con i gruppi Juniores Under 19, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 14, tenendo alto l’orgoglio italiano e ferrarese con risultati interessanti, alcuni anche sorprendenti.

E’ il caso della categoria Juniores, arrivata addirittura al quinto posto sotto la guida di mister Andrea Siciliano, battendo per 1-0 i professionisti del West Bromwich Albion e i comaschi del Valbasca Lipomo. Ai quarti è arrivato il ko contro The Soccer Academy, vincitrice del torneo lo scorso anno. Buoni piazzamenti anche per il gruppo Allievi, arrivato 17esimo, e quello Giovanissimi, che ha raggiunto il 26esimo posto in classifica. "E’ un grande riconoscimento per società, atleti, genitori e mister – spiega il responsabile del settore giovanile Andrea Siciliano, per l’occasione trainer del gruppo Juniores in sostituzione di Angelo Benini – abbiamo raggiunto dei risultati positivi con tutti i gruppi, e questo è solo il primo traguardo di una società in cerca di continuità. Un ringraziamento speciale va ai genitori, che hanno permesso ai ragazzi di prendere parte a questa esperienza, e alla società che ha assecondato la mia idea e ha lavorato per costruirla concretamente.

Siamo riusciti nell’impresa di portare i nostri colori e la città di Ferrara oltre confine, tutto questo è servito a far crescere i ragazzi e a migliorare il loro bagaglio tecnico".

La società Atletico Ugo Costa, nata dalla fusione tra Atletico Ferrara e Ugo Costa, è solo all’inizio di un percorso che la vuole portare nel tempo a cogliere altre soddisfazioni: "L’auspicio è quello di avere nuovi iscritti per il prossimo anno – chiosa Siciliano –, abbiamo in serbo tante altre iniziative per portare in alto i colori di questa società, tra cui la partecipazione al campionato di Terza Categoria".

Jacopo Cavallini