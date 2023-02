Attenzione al bomber Cheddira Viaggia a quasi un gol a partita

Inutile girarci attorno, domani il pericolo numero uno sarà senza dubbio Walid Cheddira. Le statistiche dell’attaccante marocchino dall’inizio della stagione sono clamorose: 17 gol segnati in 18 gare ufficiali disputate con la maglia del Bari.

In serie B ne ha realizzati 12, nonostante abbia saltato ben sei partite consecutive tra metà novembre e metà dicembre per aver risposto alla convocazione del Marocco partecipando ai Mondiali in Qatar. Nell’ultimo turno Cheddira non ha giocato a causa della squalifica rimediata in seguito ad un cartellino rosso, e puntualmente col Perugia il Bari è rimasto a bocca asciutta. In generale però la squadra di Mignani non attraversa un momento particolarmente positivo.

Dopo essersi ritagliati un posto tra le big della categoria svestendo velocemente i panni di matricola che doveva puntare soltanto alla salvezza, nelle ultime quattro giornate i biancorossi si sono incartati perdendo tre volte contro Genoa, Palermo e Perugia. La classifica resta positiva, se si considera che il Bari occupa il quinto posto restando saldamente in zona playoff, ma gli inseguitori cominciano a mettere pressione ai galletti che devono cambiare marcia prima possibile.

Nell’ultimo turno hanno giocato titolari i due grandi ex spallini Vicari e Antenucci, ma il rientro di Cheddira dovrebbe togliere spazio ad Ante7 che salvo sorprese partirà dalla panchina.

Infine, c’è grande curiosità per il debutto di Sebastiano Esposito, che a Ferrara giocò nella prima fase della stagione 2020-21 senza lasciare il segno.