Quella di Reggio Calabria è naturalmente una delle trasferte più complicate per la tifoseria spallina, che si sta comunque organizzando per non lasciare sola la squadra di De Rossi nemmeno sul campo della Reggina. A questo proposito, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio Granillo in vista del match in programma domani alle 14. Il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 15 euro, esclusi i diritti di prevendita. La prevendita dedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà oggi alle 19. Nel frattempo, è scattata pure la prevendita per la prossima partita casalinga della Spal, in programma sabato 21 gennaio alle 14 contro l’Ascoli. Fino alle 23,59 di domenica prossima la vendita dei tagliandi è riservata ai possessori di Spal Card, sia online che presso i punti vendita abilitati. Dalle 16 di martedì 17 gennaio alle 14 di sabato 21 gennaio invece la vendita sarà libera.