Avanti Spal, adesso è ora di tornare a correre

La Spal riparte da Oddo, chiamato ad invertire la rotta di una squadra reduce da tre sconfitte di fila e da un’astinenza che al Mazza dura da una vita. Già, perché l’ultima vittoria casalinga dei biancazzurri risale a quasi quattro mesi fa contro il Cosenza, nel giorno dell’esordio di De Rossi davanti al proprio pubblico. Quello coi calabresi è rimasto l’unico successo di DDR nello stadio di corso Piave, che il nuovo allenatore deve assolutamente fare tornare il fortino di qualche anno fa. Oddo non ha intenzione di fare rivoluzioni, né di proporre il gioco più spettacolare della categoria. Il tecnico pescarese sa che alla Spal servono punti per uscire dalle sabbie mobili, possibilmente tre già oggi contro il Como, che arriva a Ferrara senza tre pedine preziose come Odenthal, Fabregas e Cerri.

Mister Oddo non ha svelato l’assetto tattico che vuole adottare, ma alcune linee guida sono chiarissime. A partire dalla decisione di puntare forte sul tandem La Mantia-Moncini, che De Rossi invece considerava soltanto alternativi. C’è curiosità sulla posizione di Nainggolan, col Ninja che potrebbe agire sulla trequarti o in linea mediana. In ogni caso, a centrocampo serviranno anche due giocatori con caratteristiche diverse, probabilmente Prati e Murgia (o Zanellato). L’altro punto fermo dovrebbe essere rappresentato dalla difesa a tre, nella quale si prevede il rientro di Varnier al fianco di Peda e Meccariello. Il Como ha una proprietà ricchissima, ma la squadra di Longo è comunque destinata a lottare per non retrocedere. Del resto, in classifica i lariani hanno appena tre punti più di Dickmann e compagni, che con una vittoria quindi effettuerebbero l’aggancio a quota 27 punti. Cerri è squalificato, ma in casa Como ci sono tanti altri ex spallini pronti a dare battaglia. A partire dal portiere Gomis, che tra il 2017 e il 2019 ha collezionato 49 presenze in biancazzurro. A centrocampo ci sono Da Riva e Bellemo, oltre ad Arrigoni. Ma è in attacco che i lariani hanno il giocatore più temibile in assoluto: Patrick Cutrone, una vera e propria bestia nera della Spal, alla quale ha rifilato una doppietta con la maglia del Milan e un’altra nella gara di andata di questo campionato.

Il Como però è un avversario alla portata dei biancazzurri, che devono sfruttare la carica emotiva dell’avvicendamento sulla panchina per tornare alla vittoria e quindi in carreggiata dopo tre ko consecutivi. Forza Spal, bisogna tornare a correre!

Stefano Manfredini