Balca Poggese agli spareggi Domenica sfida il San Donato

In Seconda Categoria il Balça Poggese si gioca una grossa fetta di promozione domenica pomeriggio al "Manservisi" contro il San Donato, ultimo atto dei playoff nel girone G (calcio d’inizio alle 16.30). La squadra di mister Zucchini ha battuto 4-2 il Siepelunga Bellaria nel primo turno e si è conquistata così l’accesso alla finale contro la formazione felsinea. Ottima prova dei poggesi che dopo 45 minuti di lotta rispondono colpo su colpo al Siepelunga per poi scappare definitivamente nella ripresa. Reti decisive di Testoni, Veseli e Perini, autore di una doppietta. Il Balça, arrivato terzo in campionato con 51 punti, dietro a Petroniano Idea Calcio e Real Sala Bolognese, si giocherà così l’accesso agli spareggi regionali contro il San Donato, quinta classificata. Nella finale di domenica a Poggio Renatico, in caso di parità al termine dei 90 minuti saranno effettuati due tempi supplementari; se dopo 120 minuti il punteggio non dovesse cambiare risulterà vincente la squadra meglio classificata al termine della sessione ordinaria del campionato, ovvero il Balça Poggese. Due risultati su tre quindi per gli uomini di mister Zucchini, che mancano dalla Prima Categoria dalla stagione 201718 e nel caso di vittoria andranno ad affrontare lo spareggio in campo neutro contro una squadra di un altro girone.

j.c.