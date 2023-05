Balca Poggese fa poker all’overtime San Donato travolto, il sogno continua

In Seconda Categoria impresa del Balça Poggese, che si impone sul San Donato 4-1 dopo i supplementari e guadagna l’accesso allo spareggio per un posto in Prima Categoria, dalla quale manca dalla stagione 201718. Partita combattuta al "Manservisi" di Poggio Renatico, coi padroni di casa che la sbloccano al 22’ col solito Giarratano (nella foto) e conducono fino a un quarto d’ora dal fischio finale, prima del pareggio dei bolognesi firmato D’Ascanio al minuto 74. Per regolamento si va quindi ai tempi supplementari: alla squadra di mister Zucchini basterebbe il risultato di parità in virtù della migliore classifica al termine del campionato, ma è a questo punto che si scatena Perini, autore di una tripletta che manda in visibilio il pubblico poggese. Il Balça segna tre gol nel giro di venti minuti e chiude i conti meritandosi così l’accesso agli spareggi. Gran cavalcata degli uomini di Zucchini che bissano il successo per 4-2 nel primo turno contro il Siepelunga Bellaria e sperano ancora nella promozione al piano di sopra.

j.c.