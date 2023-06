Baldini in vantaggio su Troise Ma per la panchina spunta mister X

Un’altra giornata se n’è andata senza la tanto attesa fumata bianca per l’allenatore della Spal. Il direttore tecnico Fusco continua a vagliare le varie candidature, con l’obiettivo di chiudere i conti entro domani. Tra i nomi filtrati, quelli più caldi sono senza dubbio Francesco Baldini ed Emanuele Troise (nella foto).

In realtà più il primo del secondo, se non altro per la maggiore esperienza acquisita in serie B e C e in piazze importanti come Catania e Vicenza. Troise invece ha fatto bene nel settore giovanile del Bologna, effettuato un discreto campionato nel Mantova in serie C e sfiorato la promozione per due stagioni di fila nella Cavese in D. Sulla carta un po’ poco per la panchina della Spal, se non fosse che Fusco e il suo braccio destro Emanuele Righi lo tengono comunque in considerazione. La sensazione però è che i dirigenti biancazzurri stiano battendo anche un’altra pista, ancora top secret.

Baldini, Troise oppure mister X: chi sarà il nuovo allenatore della Spal? Nelle ultime quattro stagioni – dal campionato di serie A 2019-20 a oggi – nessun tecnico biancazzurro è riuscito a restare al timone un anno intero, quindi è evidente quanto sia importante compiere la scelta giusta.

s.m.