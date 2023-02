Baltur Platinum Sponsor Premiato Riccardo Fava

Nella giornata di domenica 19 febbraio in occasione del big match con Forlì il presidente della Benedetto XIV Gianni Fava ha consegnato la targa celebrativa a Riccardo Fava (foto), amministratore delegato del Platinum Sponsor Baltur. Baltur è una realtà affermata non solo sul territorio centese ma in tutto il mondo, e la Benedetto è orgogliosa di poter contare su questa realtà da oltre vent’anni. Ospiti speciali del match sono stati due campioni della nazionale italiana di pattinaggio a rotelle, Caterina Artoni e Giovanni Piccolantonio, che si sono esibiti sulle note di Supereroi di MR Rain.