Bando in festa Il team di Vistoli sale in Seconda

L’Argentana retrocede per la seconda volta di fila, ma le squadre delle frazioni del territorio di Argenta sono protagoniste nei loro campionati: Consandolo in testa in Prima categoria, Bando promosso in Seconda, peraltro con un turno di anticipo. Domenica gli uomini di Riccardo Vistoli hanno avuto la meglio, a Ferrara, nello scontro diretto con il Frutteti.

E’ la quarta promozione in carriera per l’ex allenatore di Masi Torello e Argentana: in precedenza ne aveva vinti due a Sant’Antonio e uno a Boccaleone.

"E’ stata dura – racconta – in Terza categoria i gironi sono con poche squadre, pertanto c’era poco tempo per recuperare se non tenevi il passo. Noi invece siamo stati regolari e questo ha fatto la differenza, unitamente all’organizzazione e alla qualità del gruppo".

E’ stato un duello a distanza con il Frutteti. "Disponeva di un buon organico, imperniato su Lettieri, uno che in questa categoria fa la differenza". Anche il Bando aveva nelle sue file giocatori di livello superiore per la Terza, a cominciare da Rocco Corbino (ex Portuense, Argentana, Codifiume e Consandolo), Valente (Consandolo e Molinella), Saletti (Argentana e Consandolo).

E c’è stato lo zampino di Corbino anche nella sfida decisiva di domenica scorsa in casa del Frutteti, prima della festa promozione che è iniziata al triplice fischio finale dell’ultima giornata.

