Bar Nives in rimonta, conserva il secondo posto

Si è chiusa la regular season del campionato Opes 202223 con la disputa di 4 recuperi; giocati, inoltre, 2 Play-in per stabilire le griglie definitive dei Play Off al via da stasera, ed è anche iniziato il gironcino a 4 squadre, Play Off di Serie D tra le ultime 2 della Serie C e del Girone Unico.

In Serie A Girone A l’AM Circolo Encap si porta sul 4-0 e 5-1 contro il Bar Nives, che, colto sull’orgoglio, ci mette cuore e anima e ribalta il punteggio, finendo col vincere di misura, 8-7, risultato che gli permette di conservare il 2° posto in classifica. Per l’AM Circolo Encap doppiette di Artioli, Lunghini e Zaccarelli e rete di Russo, quella dell’ultimo vantaggio per i suoi, sul 6-5; triplette di Alushi e Mocanu e doppietta di Hincu, autore del primo e dell’ultimo gol per il Bar Nives. Nello spareggio che assegnava la 3° posizione, il Wilson’s Pub la spunta, 3-2, sulla Baracca di Guendalo, la quale chiude così in 5° posizione in classifica. Vantaggio iniziale della Baracca con Barbari, poi doppietta di Maestri e gol di Bosi per il 3-1 Wilson’s Pub; ancora di Barbari, su tiro libero, la rete che aveva alimentato la speranza della Baracca.

In Serie C la Taverna di Guendalo sconfigge il Salvatonica, già sicuro del 1° posto, e chiude la classifica finale in 3° posizione: 3-0 all’intervallo, poi 4-1, provvisoria rimonta Salvatonica fino al 3-4, ma nuovo allungo sul 7-3, prima del definitivo 7-4 per la Taverna di Guendalo, tripletta di Valentino e doppiette di Amoroso e Reitano, per il Salvatonica doppiette di Oghittu e Marchiori. La Taverna di Guendalo scavalca il Koi Sushi che si deve accontentare del 4° posto. Il Koi regge fino al 3-4 dell’intervallo contro la Siever, secondo tempo a senso unico per il 9-3 finale: pokerissimo del solito Tani e doppiette di Morandi e di Bellotti per la Siever, per il Koi Sushi a segno Baraldi e 2 volte Rossi, giornata no per capitan Guidetti, insolitamente a secco e che fallisce anche un calcio di rigore, peraltro a punteggio già acquisito.

Va alla New Team il Play-In contro la Virtus per la partecipazione ai Play Off di Serie A. Dopo la rete di Bortolin in ripartenza, con un bel tocco di giustezza a tu per tu con il portiere Villani per l’1-0 Virtus, e nonostante i numerosi interventi del portiere Ventrella che riesce a tenere avanti i suoi, la New Team finisce con il prevalere, segna 3 volte nel primo tempo e poi 2 nella ripresa, nell’ordine con: Esposito in tap-in sotto porta dopo la ribattuta su tiro di Baroni, con lo scavetto di Carravieri al termine di un’insistita azione personale, con la ribattuta sul secondo palo di Alessandro Cardi, con Cherroud da schema da calcio d’angolo ed infine ancora con Esposito con un bel diagonale all’angolino. A risultato acquisito la Virtus accorcia prima con lo scavetto di Cabassa su assist di Benelle, l’ultimo a mollare dei suoi, che colpisce anche un clamoroso palo, e poi all’ultimo afflato di partita con Govoni.