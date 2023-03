Basilico a forza nove: un dominio in serie A

Nella 10° giornata del Girone A di Serie A con il 7-3 al Real di Mezzo, il Basilico conquista la 9° vittoria e porta a +8 il vantaggio sul Magik Pizza. Un Wilson’s Pub solido e più ateltico, infatti, rimonta da 1-3 al 6-4 il Magik Pizza, tripletta di Rossi, doppietta di Sgargetta e gol della staffa di Bosi. Ne approfitta la Baracca di Guendalo per portarsi a -1 dal Magik Pizza, in virtù del 6-2 all’AM Circolo Encap, tripletta di Vandini, doppietta di Saracino e rete di Tosi. Avvincente la lotta per il 4° posto, il Real di Mezzo rimane a quota 13, a 12 salgono Wilson’s Pub e anche Bar Mattino Ostellato in virtù del 6-2 al Francolino, tripletta di bomber Zanotti.

In Serie B Girone A era in programma lo scontro al vertice tra Giustospirito e Hurly Burly, 3-3 all’intervallo e 6-6 finale. A mangiarsi le mani, però, è il Giustospirito avanti 6-3 a 7’ dal termine. Per il Giustospirito doppiette di Alberghini, Capatti e Caruso; per l’Hurly Burly tripletta di Spettoli. Ne approfitta la New Team che fa un sol boccone dell’Aqua e Salute, 11-2 con tripletta di Cherroud e doppiette di Schwoch, Cardi e Ambrosini. Dietro al terzetto Giustospirito (23 punti), Hurly Burly (20) e New Team (19), si confermano Parrucchiera Nerty (16) e Scugnizzi di Bolzano (15). La Parrucchiera Nerty con le 2 reti di Pirani e il sigillo di Ferrari negli ultimi 6’, sconfigge 9-6 l’Asso di Cuori; gli Scugnizzi di Bolzano rimontano l’Autofficina Lodi dal 2-4 di inizio ripresa al 7-5 finale.