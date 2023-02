Basilico e Real di Mezzo in scioltezza Giustospirito pareggia allo scadere

In Serie A girone A vittorie agevoli per la capolista Basilico, 7-0 al Bar Mattino Ostellato con tripletta di Sisti, poi Artioli, Fornaio e doppietta di Mantovani, e per il Real di Mezzo che in 5 minuti si porta sul 4-0 contro l’AM Circolo Encap e chiude 10-2, triplette di Nicastro e Sanchez e doppietta di Letizia. Il Bar Nives 6-0 ad inizio ripresa, si rilassa e si fa avvicinare dalla Baracca di Guendalo sul 4-6, prima dell’8-5 finale: poker di Alushi per il Bar Nives, tripletta di Barbari, 2 su tiro libero, per la Baracca di Guendalo. Successo in rimonta per il Caleffi: il Francolino con Schiavina e la doppietta di Serafini va al riposo sul 3-0, ma si scatena Boarini che realizza una tripletta e gol vittoria nel finale di Nava che crede nel pressing, ruba palla e timbra il 4-3.

In Serie B Girone A la capolista Giustospirito sotto 2-5 all’intervallo e 5-6, trova il pareggio allo scadere contro la New Team: per il Giustospirito doppietta iniziale di Capatti, poi El Gana, doppietta di Caruso e Smajli; per la New Team Cherroud e Schwoch, poi doppietta di Cardi e gol di Carravieri del 5-2, a segno Baroni nella ripresa. Recupera 2 punti l’Hurly Burly che la spunta sugli Scugnizzi di Bolzano, 4-3 con le doppiette di Pedarzini e Nigrisoli. Secondo successo per l’Autofficina Lodi che così come all’andata sconfigge l’Asso di Cuori, finisce 7-4: 1-0 di Pavani, raddoppio di Lodi, poi tripletta di M. Bentivoglio e doppietta di L. Bentivoglio, per l’Asso di Cuori tripletta di Sgargetta. L’Aqua e Salute sgambetta la Termogas: 2-0 all’intervallo e 6-4 finale, doppietta e assist di Achabe, gol e assist anche per Tassi. In Serie C bene il Salvatonica, 6-2 al Team Assacro con poker di Lefons e reti di Collati e Cavicchi, ma il migliore in campo è il portiere Ramari, di De Gruttola le reti del Team Assacro. Il Tabacchi Levigatura Marmi la spunta al fotofinish nel big match contro la Taverna di Guendalo: 2-2 all’intervallo, poi 3-3 e gol finale di Benini su assist di Pirani con azione partita da un intervento prodigioso del portiere Tesliuk. Per il Tabacchi una doppietta a testa per Pirani e Benini, per la Taverna di Guendalo vantaggio iniziale di Valentino, poi Ceciliato e Ferrara.