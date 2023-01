Basilico già in fuga a punteggio pieno

In Serie A il Basilico è già in fuga, unica squadra a punteggio pieno dopo 2 turni: 3-1 al Caleffi Group: Bussolari fa 1-0, il Caleffi raggiunge il pareggio con Boarini, ma Spettoli fa mettere nuovamente la freccia al Basilico, poi Bersanetti la chiude per il 3-1 definitivo. Successo largo del Bar Nives sull’Am Circolo Encap, 9-2 con tripletta iniziale di Tcheuna e poi doppiette di Alushi e Ivanciuc. Perentorio 8-4 del Real di Mezzo che rimonta il Francolino dopo essere stato sotto 1-3: doppiette di Letizia e Bartoletti e reti di Nicastro, Chili e Rodriguez, non basta al Francolino la tripletta di Serafini. Goleada della Baracca di Guendalo, che passeggia sul Bar Mattino Ostellato, 11-1, con pokerissimo di Barbari, quaterna di Vandini e doppietta di Crepaldi.

In Serie B solo nel secondo tempo il Giustospirito riesce ad avere la meglio, 6-4, sull’Asso di Cuori, dopo il 3-3 dell’intervallo, decisivo bomber Capatti autore della tripletta nella ripresa e di un poker in tutto, a segno anche D’Arcangelo e Alberghini per il Giustospirito e Maggio, Rusu e doppietta di Sgargetta per l’Asso. L’Hurly Burly raggiunge il Giustospirito in vetta a quota 6: contro l’Autofficina Lodi partita che si mette da subito bene, 4-0, poi 7-1, 10-4 e 11-6 finale con le triplette di Mantovani e Nigrisoli, a segno anche Bersanetti e Pedarzini. Sale a 4 punti la Parrucchiera Nerty con un gol a 30 secondi dal termine di Molinari, tutte sue le segnature nel 3-2 alla New Team che si era portata in vantaggio con un sinistro dal limite di Schwoch e aveva raggiunto il 2-2 a fine prima frazione con il gol di rapina di Cardi. Successo largo degli Scugnizzi di Bolzano sull’Aqua e Salute, 12-4, con pokerissimo di Schinai, tripletta di Hernandez e doppietta di Solarino.

In Serie C a punteggio pieno dopo 2 turni rimangono Salvatonica United e Tabacchi Levigatura Marmi. Un insuperabile Ramari mantiene inviolata la porta del Salvatonica respingendo i ripetuti tentativi dell’Hotel Carlton: negli ultimi 10 minuti la tripletta di Lefons e il gol della staffa di Nanni valgono il 4-0. Il Tabacchi Levigatura Marmi la spunta, 9-8, sul Team Assacro dopo una girandola infinita di emozioni: per il Tabacchi triplette di Pirani e Cara e timbri di Bellucci, Rachita e Casoni; per il Team Assacro una doppietta a testa per Pelati, De Gruttola e Morina e centri di Boni e Ranieri.