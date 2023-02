Basilico resta a punteggio pieno, Giustospirito a forza dieci

In Serie A la capolista Basilico si mantiene a punteggio pieno grazie al 6-4 al Bar Mattino Ostellato: dopo il gol iniziale da fuori del portiere Bigoni, doppiette di Spettoli e di Balboni, che coglie anche un clamoroso palo sul 5-3, e rete della sicurezza di Mantovani. L’AM Circolo Encap non ha un approccio felice e in 7 minuti il Real di Mezzo è già sul 3-0, rete di tacco di Nicastro su assist di Rodriguez e doppietta di Letizia. La reazione, però, c’è tutta e prima dell’intervallo l’AM Circolo Encap è sul 3-3, a segno 3 volte bomber Fiorini: con un tiro da fuori e su assist di Artioli prima e di Rachita poi. Nella ripresa Rodriguez per il 4-3 Real di Mezzo, ma Fiorini, questa volta in versione assist-man per Zaccarelli per il 4-4. Ci pensano Callegari in mischia e ancora Rodriguez a firmare il 6-4 Real di Mezzo. Registriamo due goleade tanto eclatanti quanto inaspettate: 9-4 della Baracca di Guendalo al Magik Pizza, tripletta di Vandini e doppiette di Barbari, De Marchi e Crepaldi; tripletta di Kupsi per il Magik Pizza; ancora meglio fa il Caleffi Group, che sinora aveva sempre perso, 10-2 al Francolino, poker di...