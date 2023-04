Basket A2: colpo Vigarano

stella azzurra roma

58

pallacanestro vigarano

64

STELLA AZZURRA : Prosperi 18, Brzonova 5, Nikolic 10, Pelka 11, Bucchieri 8, D’Arcangeli, Barbakadze 4, Zangara, Garofalo 2. All. Chimenti

PALLACANESTRO VIGARANO: Piedel 21, Edokpaigbe 11, Perini 13, Bocola, Olajide 7, Sammartino 12, De Rosa, Armillotta. All. Grilli

Parziali: 10-6, 30-27, 43-44

Con un finale in crescendo e una Piedel che veste i panni del killer, Vigarano sbanca già in gara uno il campo della Stella Azzurra e martedì avrà la possibilità di brindare alla salvezza sul suo campo in gara due. Salta subito il fattore casalingo in questa serie playout, con le ragazze vigaranesi abili a rimanere in partita nonostante un primo quarto disastroso.

In crescendo dicevamo la ripresa, con le giocatrici di Grilli che hanno segnato 37 dei 64 punti totali nei secondi venti minuti. Fondamentale, sul 58-58, la tripla di Piedel a 31 secondi dal gong che ha sparigliato la contesa. E ora appuntamento a gara due, martedì a Vigarano alle 18,30.