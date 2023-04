Basket A2 donne Vigarano travolta a Battipaglia

givova battipaglia

73

pallacan. vigarano

49

GIVOVA : Crudo 12, Potolicchio 14, Cutrupi 10, Milani 5, Ferrari 8, Lombardi 6, Seka 6, Zanetti 4, Chiovato B., Alford 5, Chiovato F. 3. All. Maslarinos

PALLACANESTRO VIGARANO: Piedel 4, Perini 8, Bocola 5, Olajide 7, Cecili 7, Sammartino 7, Edokpaigbe 4, Conte, De Rosa 6, Armillotta 1. All Grilli

Parziali: 19-12, 37-25, 50-38

Sconfitta pesante per Vigarano, che non riesce a ribaltare il pronostico in Campania, andando subito sotto e non riuscendo mai a rientrare in partita e a ribaltare le sorti del match. Statistiche impietose per Piedel e compagne, ma si sapeva che si trattava di una gara sulla carta proibitiva.

Oggi la Stella Azzurra giocherà sul campo di Patti, ma in ogni caso ad un turno dalla fine della regular season, il destino di Perini e compagne è chiaro e inizierà con la serie playout contro le capitoline, con lo svantaggio del campo per Vigarano.