Basket A2 femminile

Finale fatale alla Ti Ristrutturo del coach Carlo Grilli. A Cagliari, in gara 2 del secondo turno play out, le biancorosse hanno pagato dazio nelle ultime curve della sfida, cedendo 78-67. Al Pala Vigarano, sabato, dentro-fuori per entrambe le squadre: chi vincerà sarà salva, chi perderà retrocederà assieme a Roseto in Serie B. Avvio della gara di marca Ti Ristrutturo, con capitan Perini prima (9-13) e Piedel poi bravissime a trovare con buona facilità la via del canestro: all’8’ è massimo vantaggio biancorosso, sul +6, 15-21. Il finale del primo quarto è di marca Cus, brave Caldaro e Striulli, migliori marcatrici delle sarde, di più Stawinska, che proprio sulla sirena della prima frazione trova la tripla del 22-21. I secondi 10’ vivono all’insegna dell’equilibrio almeno fino al 15’, Gagliano e Sammartino firmano il 32 pari, poi nella seconda metà del periodo le biancorosse del coach Grilli manderanno a referto solamente 2 punti. Dall’altra parte, Striulli e Caldaro firmano il massimo vantaggio cussino: al 20’ è 41-34, con Vigarano che ha abbassato le percentuali al tiro, controllando di misura la lotta a rimbalzo, nella quale primeggiano Sammartino e Bocola, quest’ultima seconda marcatrice della squadra, dietro Perini, dopo 20’.

Due triplissime di Giangrasso in avvio della ripresa fanno malissimo alla difesa della Ti Ristrutturo, che finisce, al 24’, sotto 49-40. Quando il gioco si fa duro, capitan Perini prima (49-45), Piedel e Bocola poi escono alla grande e firmano il 51-53, che significa controbreak di 2-13. Applausi. Saias riporta avanti le compagne sul 55-53, prima dell’ottimo finale del quarto firmato sempre Perini-Piedel: al 30’, dopo l’altro break di 0-8, è 55-61. I liberi fanno bene alle biancorosse, Bocola firma il 56-63 in avvio degli ultimi 10’. A questo punto la luce offensiva della Ti Ristrutturo si spegne. Al 35’, Giangrasso insacca la tripla del 62-63, poi Striulli quella del 65 pari. Finale da vietare ai deboli di cuore, con due bombe siderali di Giangrasso che chiudono sostanzialmente la gara. Gli ultimi 10’ finiscono 23-6 per il Cus. Vigarano, sempre priva di Cecili e Pepe, va ko. Adesso, gara 3: si deciderà tutto in 40’. Se basteranno.