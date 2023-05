Basket A2 femminile, gara uno sabato alle 15,30

Sabato 6 a Vigarano (ore 15.30) e mercoledì 10 maggio a Cagliari (ore 16): queste le due date certe per gara-1 e gara-2 dello spareggio playout che vedrà scontrarsi la Pallacanestro Vigarano e il Cus Cagliari. L’altra cosa certa è che una delle due, questa volta, retrocederà in Serie B, dopo aver bruciato le rispettive chances di salvezza nel primo round playout, con le estensi sconfitte 2-1 nella serie contro la Stella Azzurra Roma e le sarde eliminate 2-0 da Ancona. Si salvi chi può, dunque, e se due gare non dovessero bastare, allora si replicherà nel fine settimana del 13-14 maggio, ultimo atto della stagione, che verrebbe giocato nel caso nuovamente a Vigarano. "Usciamo con un grande amaro in bocca. Abbiamo affrontato i primi 20 minuti da grande squadra, facendo tutto ciò che avevamo preparato nei giorni precedenti, poi, nel secondo tempo l’enfasi della Stella Azzurra ci ha sovrastato – commenta l’assistente Gianluca Mancinelli, analizzando ciò che non ha funzionato sabato scorso in gara-3 a Roma –. Abbiamo iniziato a soffrire la loro fisicità dentro l’area, accontentandoci del tiro da fuori e perdendo fiducia. E alla fine, pur avendola ripresa, ci è mancata l’energia mentale giusta per vincerla".

Ma non c’è tempo: tra 3 gironi si torna in campo. "Siamo tornati ad allenarci dopo due giorni di riposo e a breve dovremmo tornare ad avere a disposizione anche le under che in questi giorni sono impegnate all’interzona a San Giorgio su Legnano. Cagliari non va sottovalutata, dovremo fare massima attenzione al talento di Paoletti, Puggioni e Striulli, che andranno contenute a tutti i costi. Sarà necessaria massima concentrazione e nervi saldi: dovremo affrontare questa serie non con la paura, ma a muso duro e con sana follia. Ho grande fiducia nelle ragazze, se giochiamo come sappiamo fare, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Spero che anche il pubblico ci possa dare una mano, contro Roma erano tanti nonostante fosse un giorno di festa: mi auguro sia così anche sabato, vogliamo regalare a tutti loro una vittoria".

Giovanni Poggi