Basket A2 femminile: sconfitta in gara tre

STELLA AZZURRA

59

PALLACAN. VIGARANO

46

STELLA AZZURRA : Prosperi 15, Nikolic 15, Madeddu, Bucchieri 10, Garofalo 4, D’Arcangeli, Brzonova 2, Barbakadze 7, Zangara, Pelka 6. All.Chimenti.

PALLACANESTRO VIGARANO: Edokpaigbe 6, Piedel, Perini 14, Bocola 1, Olajide 7, Sammartino 14, Conte, De Rosa 4, Cecili ne, Calanca ne, Armillotta. All.Grilli.

Arbitri: Roca e Procida.

Note: spettatori 200 circa.

Parziali: 9-21, 22-34, 39-36

Venti minuti, i primi, dominati, poi la luce offensiva per la Ti Ristrutturo si spegne. Capitan Perini e compagne durante i secondi 20’ realizzeranno solamente 12 punti, non basteranno. I secondi 20’ sono tutti di marca dell’E-Gap Stella Azzurra, che vince 59-46 e si salva. Per Vigarano, altra serie play out, a questo punto decisiva, contro il Cus Cagliari. Primi 20’ dominati dalle biancorosse del coach Carlo Grilli, ancora prive del play Cecili. Nel primo quarto la tripla di Sammartino firma il 9-21, che significa +12. Bene pure Perini e Olajide. Il match è nelle mani della Ti Ristrutturo, che al 14’ va avanti 10-27, dimostrando di aver interpretato il match nel modo giusto. Al 20’ è 22-34.

Quando l’inerzia della gara pare tutta dalla parte delle vigaranesi, il match svolta. Nella terza frazione la Ti Ristrutturo segna solamente 2 punti, contro i 17 delle padrone di casa (39-36), che allungano con Pelka e non solo dopo la metà dell’ultima frazione: al 36’ è 46-41, che diventa 48-41 al 37’. Sul 48-43 al 38’, ½ ai liberi di Perini e Bucchieri chiude i conti.