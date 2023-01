Basket A2 femminile: Vigarano al completo, ma a La Spezia è in salita

C’è La Spezia lungo il cammino di Vigarano. Trasferta, sulla carta, proibitiva per le ragazze di Max Borghi, impegnate questa sera al PalaMariotti (palla a due ore 18, dirigono Fusari e Guerrera) contro la prima forza della classe assieme a Empoli e Battipaglia. Nove vittorie e sole tre sconfitte per le liguri, l’opposto di Vigarano – 3 vinte e 9 perse –, che ha l’obbligo di rialzarsi e abbandonare quanto prima la penultima posizione in classifica, oggi condivisa con Roseto e Ancona. I ko in fila contro Roma, Umbertide e Battipaglia, hanno costretto il club biancorosso a muoversi sul mercato: il primo innesto è stata l’esterna polacca classe ’97 Kinga Piedel, reduce dall’esperienza in Serie B con la maglia di Perugia. Nelle stesse ore, Vigarano ha salutato capitan Giulia Sorrentino, che si è accasata a Broni. "Dopo tanto tempo, oggi saremo al completo. Ci aspetta una gara molto dura, Spezia è una squadra forte e attrezzata: dovremo togliergli la velocità in contropiede, contenendole il più possibile – commenta coach Borghi alla vigilia –. In queste settimane ci siamo allenate molto bene, Piedel si sta inserendo sempre di più e ci darà una mano ad essere più pericolose in attacco. Andremo là con la faccia giusta, poi vediamo cosa succede". Biancorosse decise a invertire la rotta e a cominciare l’anno col piede giusto. Per le liguri, seconda gara nel giro di pochi giorni, dopo il vittorioso recupero di campionato sul campo di Roseto (70-38).

Giovanni Poggi