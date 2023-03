Basket A2 femminile: Vigarano sbanca Ancona

Primo successo esterno in campionato per la Ti-Ristrutturo Vigarano, coinciso in una delle gare maggiormente importanti dell’intera stagione, quella sul campo del Basket Girls Ancona: 48-53 il punteggio finale di un match giocato sostanzialmente sempre sui binari dell’equilibrio, con le biancorosse, che hanno chiuso con Perini, Piedel e Cecili in doppia cifra, Sammartino (13 rimbalzi) e Olajide dominatrici sotto i tabelloni, brave a disputare per la seconda volta consecutiva una prestazione maiuscola in difesa. Dopo 20’, i primi, sui binari dell’equilibrio, bene Mataloni da una parte, Perini, Sammartino, Cecili e Bocola dall’altra, sarà della Ti-Ristrutturo il mini strappo che, a metà della terza frazione, porta Vigarano sul +10, 31-41 al 25’. In avvio degli ultimi 10’ arriva la nuova parità a quota 41, al 39’ Mataloni insacca il 48-49, poi Perini realizza solamente un libero per il 48-50. Il finale è concitatissimo: a -9” dalla fine Cecili fa 22, poi Bona sbaglia il canestro del -2, prima del rimbalzo di Olajide. Mataloni commette fallo antisportivo su Piedel, che suggella il 48-53 finale.