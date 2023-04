Basket C: Despar con l’Omega

La Despar si prepara a salutare il proprio pubblico: mercoledì 26 aprile, nel posticipo della quattordicesima giornata di ritorno, alle 21, i granata attendono tra le mura amiche l’Omega Basket di Bologna, che si trova in una situazione di classifica molto complicata; anzi, in caso di vittoria di San Lazzaro sabato a Correggio, matematicamente prima e qualificata per la prossima C unica, i bolognesi arriverebbero a Ferrara senza la possibilità di raggiungere i play-out. Nella sfida di andata l’Omega si impose a Bologna 82-68, e non andò meglio nella passata stagione al Pala 4T, quando la Despar si arrese 62-87; per ritrovare l’ultima vittoria granata bisogna tornare al dicembre 2021: 71-99 in trasferta per la 4 Torri.

Nella tredicesima giornata di ritorno, Correggio con il successo nel derby a Scandiano (69-76) si è laureata vincitrice del campionato con due turni di anticipo; Parma (58-82 a Bologna contro l’Omega) approfitta del passo falso di Casalecchio contro Lugo (56-58) per riavvicinarsi al secondo posto, mentre prova a riprendersi Medicina (53-71 a Bertinoro, che dice addio alla salvezza), tallonata da Santarcangelo (75-65 contro Veni).