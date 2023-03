Basket C Gold: 2G Quisisana sul velluto Montecchio è travolta

2g quisisana

86

arena montecchio

60

FERRARA 2G: Giovinazzo 1, Romondia 15, Tognon 15, Costanzelli 12, Cattani 2, Mujakovic 3, Seravalli 9, Yarbanga 7, Ciaroni, Verrigni 14, Agusto 6, Fabbri 2. All. Castaldi.

Parziali: 23-18; 46-24; 67-41.

La Duegi non stecca lo scontro playoff con Montecchio e torna a vincere dopo tre ko consecutivi, conservando il quinto posto e tenendo a distanza la Sg Fortitudo, prossima avversaria degli estensi sabato prossimo. Al Palavigarano non c‘è storia fin dall‘avvio, con gli uomini di Castaldi che prendono il largo già dopo 5‘ (18-3) e tengono a bada il tentativo di rimonta degli ospiti, che si riportano sul 23-18 a fine primo quarto. La partita termina sostanzialmente nel secondo quarto, con la Duegi che piazza un parziale di 23-6 e chiude i conti andando all‘intervallo sopra di ventidue lunghezze. La ripresa è un "garbage time" infinito, con il giovane Romondia a dettar legge dall‘arco. Agusto e compagni trovano un successo fondamentale in ottica playoff e ora si preparano ad un altro incrocio delicato contro la Sg Fortitudo.

In C Silver invece si conclude con quattro giornate d’anticipo il cammino della Despar 4 Torri in C Silver: a Bertinoro perde 82-79 e retrocede matematicamente.

j. c.