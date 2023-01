Basket C Gold: 2G travolta dal Castello

olimpia castello

82

2g quisisana

47

FERRARA 2G: Giovinazzo, Romondia 5, Tognon, Costanzelli 8, Cattani, Mujakovic 2, Seravalli 14, Yarbanga 6, Ciaroni 2, Verrigni 8, Agusto 2, Fabbri. All. Castaldi.

Parziali: 29-8; 47-20; 66-41.

Notte fonda a Castel San Pietro per la 2G Quisisana, che gioca la più brutta partita della sua stagione e fallisce l’esame della maturità al cospetto della mina vagante Olimpia Castello. Gara senza storia sin dai primi minuti, gli uomini di Castaldi praticamente non scendono in campo e dopo 10’ è già +21 per i padroni di casa, decisamente più in palla. Le cose non cambiano nei secondi dieci minuti, e la partita si trascina via mestamente per Agusto (foto) e compagni, troppo altalenanti nell’ultimo periodo rispetto a una prima parte di campionato davvero positiva. Finisce 82-47 per Olimpia Castello, troppo poca 2G per poter rimontare.