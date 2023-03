Basket C Gold

La 2G Quisisana scende in campo oggi pomeriggio alle 18 al Palavigarano contro Cmp Global Basket nell’ottava giornata di ritorno del girone emiliano-romagnolo di Serie C Gold. Gli uomini di Castaldi devono mantenere il quinto posto in classifica, a maggior ragione dopo il passaggio da tre a cinque dei posti promozione per la prossima B Interregionale, e oggi non possono permettersi un passo falso vista la lunga rincorsa di Montecchio, reduce da cinque successi di fila e ora distante solo due punti da Agusto e compagni. Un turno, quello odierno, che sulla carta potrebbe rivelarsi favorevole agli estensi considerato che i reggiani saranno di scena sul campo della capolista Scandiano, imbattuta da 16 partite. Al Palavigarano è atteso un buon colpo d’occhio, visto che la Duegi è diventata la principale forza cestistica in città.