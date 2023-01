Basket C Gold: caduta col Guelfo per la 2G Quisisana

guelfo basket

70

ferrara 2g

62

FERRARA 2G: Giovinazzo ne, Romondia 10, Tognon 2, Costanzelli 4, Cattani, Mujakovic 3, Seravalli 13, Yarbanga 6, Ciaroni, Verrigni 12, Agusto 12, Fabbri. All. Castaldi.

Parziali: 22-11; 41-25; 58-46.

Non comincia nel migliore dei modi il 2023 della 2G Quisisana, che sul campo di Guelfo Basket inaugura il nuovo anno con una sconfitta meritata al cospetto di un avversario che sin dai primi minuti ha indirizzato la sfida. Approccio troppo molle per Agusto e compagni, sotto 8-0 dopo 3’ e 22-11 alla fine della prima frazione di gioco, che ha visto la compagine felsinea decisamente più in palla. La scossa non arriva neppure nel secondo quarto, con Guelfo Basket che va all’intervallo avanti 41-25 e ipoteca i due punti.