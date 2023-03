Basket C Gold: Ferrara 2G, altra batosta Un ritorno da dimenticare

foppiani fidenza

91

2g ferrara

69

FERRARA 2G: Giovinazzo 4, Romondia 2, Tognon 6, Costanzelli 14, Cattani 5, Mujakovic, Seravalli 7, Yarbanga 5, Ciaroni, Verrigni 8, Agusto 16, Fabbri 2. All. Castaldi.

Parziali: 22-19; 46-27; 72-50.

Continua il periodo nero della 2G Quisisana, sconfitta nettamente anche a Fidenza e al terzo ko consecutivo in campionato. Dura un quarto la partita degli uomini di Castaldi, che sotto di tre lunghezze al 10’, subiscono un parziale di 24-8 nella seconda frazione di gioco che sostanzialmente mette la parola fine alla sfida. Nella ripresa la Duegi tocca anche il -28 e il finale dice 91-69 per una Fidenza che mantiene il terzo posto in classifica. Per Agusto e compagni la sesta sconfitta in nove partite nel girone di ritorno, e un campanello d’allarme che comincia a suonare prepotentemente.

j. c.