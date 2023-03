Basket C Gold: la 2G in viaggio a Castelnovo

In Serie C Gold trasferta reggiana per la 2G Quisisana di coach Castaldi, che oltre ad essere attenzionata dagli addetti ai lavori per un possibile futuro da prima società cittadina, deve prima chiudere nel migliore dei modi la sua stagione. Agusto e compagni saranno di scena oggi pomeriggio alle 17 sul campo della LG Castelnovo ne’ Monti, che all’andata espugnò il Pala Vigarano dopo un supplementare (75-76) e inflisse la prima sconfitta stagionale alla Duegi dopo sei successi consecutivi. Lunedì scorso è arrivata una vittoria di misura contro Francesco Francia che ha consentito ai biancazzurri di cancellare la scoppola sul campo di Bologna Basket 2016, ma la parola chiave ora diventa continuità in un girone di ritorno che fin qui ha visto parecchi alti e bassi. Castelnovo, allenata dall’ex 4 Torri Andrea Fels, è reduce da quattro sconfitte di fila ma ha dalla sua il quinto miglior marcatore del campionato, il lungo lituano Rokas Pocius.

j.c.