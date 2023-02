Basket C Gold, stasera: Ferrara 2G, posticipo col Francesco Francia

In Serie C Gold la 2G Quisisana torna in campo questa sera alle 20.30 a Vigarano per cancellare il brutto ko di sabato scorso contro Bologna Basket. Avversaria di turno la Preven Francesco Francia, all’andata battuta nettamente dagli uomini di Castaldi, che in questo girone di ritorno hanno bisogno di trovare un po’ di continuità. Questa sera servirà l’apporto dei senatori, su tutti Agusto e Seravalli, per avere la meglio della formazione bolognese, che al momento occupa la parte medio-bassa della classifica ma è reduce dal netto successo casalingo contro Molinella (88-62). Per la truppa di Castaldi una ghiotta occasione per tenere a distanza le inseguitrici.