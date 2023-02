veni basket

93

despar 4 torri

77

Parziali: 26-22; 40-42; 69-58

VENI BASKETV: Pastore (c) 14, Ghedini, Boughattas, Miolli n.e., Lenzi 19, Frignani 8, Mariani n.e., Patrese 5, Bondioli n.e., Bulgarelli 15, Ramzani 15, Ghidoni 17. All.: Castriota.

DESPAR 4 TORRI: Ghirelli D. 7, Marchetti 2, D’Onofrio 7, Gavagna 7, Scuderi 4, L. Ghirelli, Cavazzoni 16, M. Ghirelli (c) 19, Leopizzi 2, Zaharia 13. All.: Villani.

Arbitri: Saraceni, Salatti.

Un buon primo tempo e poi il buio totale, in balìa di una Veni padrona del campo: è andato così l’anticipo della 4^ giornata di ritorno per la Despar, che esce dal palazzetto dello Sport di San Pietro in Casale con la brutta sconfitta per 93-77. A nulla sono serviti i 16 punti di Cavazzoni, i 19 di capitan Ghirelli (benché arrivati tutti all’inizio del match e alla fine di una partita ormai compromessa) e la doppia doppia da 13+13 di Zaharia a fermare una Veni che ha portato ben 5 giocatori in doppia cifra (Pastore, Lenzi, Bulgarelli, Ramzani, Ghidoni), volando così a 18 punti in classifica. Nello stesso girone, vince invece 73-79 a Imola la Scuola Basket Ferrara, rafforzando la sua posizione in chiave salvezza.