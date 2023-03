Basket C Silver: 4 Torri in campo a Reggio Emilia

Finito un lungo periodo di apnea contro le prime della classe, in cui la squadra ha raccolto sicuramente meno di quanto fatto sul campo, la Despar 4 Torri si prepara per l’ultimo quarto di una complicata stagione, contro compagini più alla portata, almeno sulla carta. La sconfitta in volata contro la capolista Correggio è stato l’ottavo stop consecutivo per i granata, che domenica, sul campo della Rebasket, andranno a caccia di una vittoria che manca dal 21 gennaio. I reggiani di coach Casoli, invece, sono reduci dal successo in volata contro Medicina della settima giornata, e continuano a inseguire un posto ai playoff, trascinati da Amadio, Vezzali e Bertolini, in attesa di disputare l’ottava giornata il 9 marzo sul campo di Omega. La sfida di andata fu un trionfo per gli ospiti al Pala 4T, che si imposero 66-89, mentre nella passata stagione fu la Despar a vincere entrambe le volte: 69-52 al debutto in campionato e 79-80 con il canestro sulla sirena di Zaharia sotto la neve di Albinea.

Appuntamento domenica 12 marzo alla Palestra Sport Arena di Reggio Emilia, con palla a due alle 18.