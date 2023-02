Basket C Silver: cade la Despar 4 Torri, sorride la Scuola Basket

Non arriva l’impresa per la Despar 4 Torri: troppo forti gli Angels di Santarcangelo, che dopo averne rifilati 96 al Magik Parma ne mettono altri 94 al Pala 4T, travolgendo 68-94 una Despar per larghi tratti molto arrendevole nei confronti della tecnica e della maggiore fisicità degli ospiti, su tutti Saltykov (22 dominanti punti). Sono sei i giocatori gialloblù in doppia cifra, in una partita già sostanzialmente chiusa all’intervallo.

Vince invece in volata la Scuola Basket Ferrara, che al palasport si impone 65-64 su Scandiano.

Infine in serie D cadono Cento (80-75 a Rimini) e Argenta (in casa 63-66 con il Voltone).