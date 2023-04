Basket C Silver: Despar 4 Torri e Scuola Basket ko con Scandiano e Correggio

Resiste solamente un tempo la Despar al Pala 4T contro una Emil Gas Scandiano sempre più proiettata verso la cima della classifica: in una sera in cui non brilla capitan Astolfi, i granata devono arrendersi (62-72) alla grande prestazione da 27 punti di Galvan, che vanifica i 24 della coppia Luca Ghirelli - Zaharia, che chiude in doppia doppia con 14 rimbalzi.

Questi i tabellini. Despar 4 Torri: Ghirelli D. 6, Pevere 5, D’Onofrio 3, Gavagna 5, Malfatto, Ghirelli L. 12, Cavazzoni 8, Ghirelli M. (c) 11, Milosavljevic, Zaharia 12. All.: Villani.

Emil Gas Scandiano: Fikri 8, Astolfi (c) 2, Fontanili 3, Coslovi 5, Franzoni 6, Galvan 27, Taddei 8, Caiti 13, Gualdi n.e. All.: Spaggiari.

Nello stesso girone, sabato sera, cade anche la Scuola Basket, 55-43 a Correggio.