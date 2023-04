Basket C Silver: Despar 4 Torri sconfitta Vince invece la Sbf

Partita divertente sabato sera al Palasavena di San Lazzaro nella tredicesima giornata di ritorno di C Silver, che ha visto affrontarsi una Acqua Cerelia ancora in corsa per la salvezza e una Despar 4 Torri a ranghi ridotti per gli acciacchi di fine stagione. Tutti i giocatori sono andati a referto, ma alla fine l’hanno spuntata i padroni di casa 90-73: ai granata non sono bastati i 16 di capitan Ghirelli e l’ennesima doppia doppia di Zaharia (15 punti e 11 rimbalzi), pagando il solito momento di black-out a ridosso dell’intervallo.

Vittoria invece per la Scuola Basket Ferrara, 84-77 su Novellara.