Basket C Silver: Despar 4T, che rimonta Scuola Basket ko a Parma

Dopo dieci sconfitte di fila la Despar interrompe il digiuno e torna a conquistare i 2 punti: e lo fa in una partita non spettacolare, che si è accesa solamente nel finale, quando per gli ospiti di Lugo i giochi ormai sembravano fatti. I granata hanno alzato gli scudi in difesa, e con un ultimo periodo da 31 punti hanno ribaltato un match apparentemente già chiuso, vincendo 70-67. Dal 45-59 la Despar serra i ranghi, e con Gavagna (13 dei 18 punti personali) e Luca Ghirelli, che si procura l’antisportivo di Baroncini, inizia a far tremare gli Aviators. Ravaioli e Canzonieri respingono il tentativo di rientro dei granata, che però si lanciano nell’ultimo assalto: Gavagna appoggia il -6, e poi sale in cattedra capitan Matteo Ghirelli (12 punti), fino a quel momento spento: prima la tripla del -3 e, dopo la risposta di Ravaioli, quella del 66-67, totalmente senza ritmo da posizione frontale, a mezzo minuto dalla sirena. Lugo si innervosisce con gli arbitri e sbatte contro le difese della Despar, con Marchetti protagonista, e Luca Ghirelli prima può appoggiare il tiro che vale il sorpasso e poi piazzare la stoppata che fa partire i titoli di coda. Nello stesso girone cade invece la Scuola Basket, 87-64 sul campo del Magik Parma.