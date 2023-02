Basket C Silver e D: 4T e Scuola Basket ko Argenta vince il derby

Anche Casalecchio esulta al Pala 4T: la squadra più in forma del campionato trionfa contro quella che, insieme a Imola, è nel periodo peggiore, anche se in campo è stata una partita giocata a larghissimi tratti alla pari. Un altro brutto terzo quarto che la Despar perde 8-17 dà il largo a Casalecchio, che riesce a gestire nel finale nonostante siano proprio gli ospiti a disputare un periodo di chiusura sottotono (15-9), mantenendo così un solido secondo posto in classifica: 62-69 il finale. Cade in casa anche la Scuola Basket Ferrara, 73-77 contro Santarcangelo, mentre in serie D la Cestistica Argenta vince con un netto 65-85 il derby a Cento.