Basket C Silver: Sbf e 4 Torri al tappeto Ci riprovano stasera

Nulla di fatto per la Despar 4 Torri, che va incontro alla sesta sconfitta consecutiva nell’infrasettimanale in casa della Pallacanestro Novellara 75-68: in una gara combattuta, costellata di errori da parte di entrambe le squadre, la spunta l’esperienza dei reggiani con Doddi (21 punti) e Malagoli (17), contro una Despar che nei momenti salienti ha dimostrato poca lucidità nella lettura dell’incontro. Sconfitta anche per la Scuola Basket, col Rebasket per 82-75. Sabato al Pala 4T alle 19 arriva Casalecchio, seconda in classifica, per un nuovo, difficile esame da sostenere, mentre la Scuola Basket al palasport alle 20 riceverà Santarcangelo.