Basket C Silver: sconfitte per 4 Torri e Scuola Basket Ferrara

despar 4 torri

75

magik basket

80

Parziali: 25-27; 43-50; 63-65

Despar 4 Torri: Ghirelli D. 6, Pevere, D’Onofrio 4, Malfatto n.e., Scuderi 10, Ghirelli L. 13, Cavazzoni 4, Ghirelli M. (c) 24, Leopizzi 5, Milosavljevic n.e., Zaharia 9. All.: Villani.

Magik Basket: Pedron 6, Parente, Malinverni n.e., Colonnelli 23, Brogio 6, Gorreri 24, Arbidans 8, Diemmi (c) n.e., Tognato 7, Giorgino 6. All.: Donadei.

Arbitri: Picardo, Neri.

Un’altra serata amara per la Despar 4 Torri, che solamente negli ultimi istanti di gara si è arresa al Magik Basket, in una partita combattuta e molto nervosa, tenuta a freno con difficoltà dalla coppia arbitrale. Nello stesso girone, sconfitta netta (77-65) a Lugo per la Scuola Basket Ferrara.