Basket C Silver: Scuola Basket a segno Ora Lugo nei playoff

In Serie C Silver la Scuola Basket vince anche l’ultima gara di stagione regolare, 76-60 contro la quotata Casalecchio. Periodo veramente positivo per gli uomini di coach Mancin, bravi a condurre il match sin dalla palla a due, aumentando progressivamente il vantaggio fino al +16 finale. Ancora sugli scudi il duo Trinca-Xausa, dominanti in attacco e in difesa. L’Sbf è l’unica squadra del campionato ad avere giocatori quasi solo del vivaio e cresciuti nelle giovanili, per cui il primo bilancio non può che essere positivo. Ora sotto coi playoff per un posto nella prossima C unica: avversaria di turno sarà Lugo, con gara uno in programma sabato in terra romagnola. Vince a Imola invece, 72-75, la Despar 4 Torri, salutando una stagione amara con un successo esterno.

j.c.