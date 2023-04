Basket C Silver: Scuola Basket, che successo a Bertinoro

In C Silver arriva l’ennesimo successo di un’ultima parte di stagione regolare davvero convincente per la Scuola Basket, vittoriosa nettamente sul campo della già retrocessa Bertinoro col punteggio di 89-48. Gara sempre in controllo per la truppa di coach Mancin, avanti 22-12 già alla fine del primo quarto. Ferrara gioca sul velluto e i due punti non sono mai in discussione, ottima prova di squadra con ben cinque giocatori in doppia cifra: top scorer Xausa con 21, a ruota Fiore (19), Seravalli (15), Rimondi (13) e Trinca (13). Sabato alla Giuseppe Bondi Arena ultima di regular season contro Casalecchio, poi sarà tempo di playoff per mantenere la categoria, con la Sbf al momento nona che affronterebbe Novellara battuta una settimana fa all’overtime dopo una partita pazzesca. Il tabellino della Sbf: Xausa 21, Manfrini 4, Trinca 13, Mascaro 2, Proner 2, Seravalli 15, Rimondi 13, Fiore 19.