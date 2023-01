Basket C Silver: sorriso per la 4 Torri Cade la Scuola Basket

despar 4 torr

91

grifo imola

89

Parziali: 23-21; 40-34; 62-58; 77-77

Despar 4 Torri: Ghirelli D. 12, Marchetti, D’Onofrio, Gavagna 14, Malfatto n.e., Scuderi 8, Ghirelli L. 11, Cavazzoni 2, Ghirelli M. (c) 31, Monaldi, Leopizzi 9, Zaharia 4. All.: Villani.

Grifo Basket Imola: Baldissera n.e., Fussi 36, Barbieri, Bottau 2, Creta, Bedeschi n.e., Piazza 13, Pirazzini 5, Calzini (c) 16, Conti, Marabini n.e., Syla 17. All.: Creti.

Arbitri: Mazza, Pongiluppi.

La Despar centra la seconda vittoria di campionato nell’ultima giornata d’andata, ancora una volta all’overtime, proprio come avvenuto contro Bertinoro nell’altro successo stagionale. E lo fa in una partita pazza, carica di tensione ma divertente per il pubblico del Pala 4T. Cade invece la Scuola Basket, 68-58 a Casalecchio.