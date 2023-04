Basket donne: Vigarano, gara salvezza

La grande impresa che ha portato il colpaccio della Ti Ristrutturo Vigarano in quel di Roma è ancora ben impressa nelle menti e nei cuori degli appassionati e dei tifosi biancorossi, che ora sono chiamati a raccolta per gara 2 play out contro l’E-Gap. L’appuntamento, per tutti, è fissato per le ore 18.30 di oggi, quando al Pala Vigarano Perini e compagne si giocheranno in 40’ la salvezza. Dopo aver espugnato Roma, basterà infatti un’altra vittoria per confermare la categoria e le ragazze del patron Marco Gavioli e del coach Carlo Grilli avranno bisogno del calore e del colore della propria gente. Come sempre, l’accesso all’impianto vigaranese sarà ad offerta libera e mai come oggi pomeriggio dovrà essere pieno di supporters. Per chi non ci sarà, confermatissima la diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallacanestro Vigarano, con le interviste a caldo ai protagonisti del match.

Collegamento a cominciare dalle ore 18.15 circa.