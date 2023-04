Basket, ecco la Fondazione E’ il giorno dei programmi

Verranno tolti ufficialmente questa mattina, in una conferenza stampa in Comune alla presenza dell’assessore allo Sport Andrea Maggi, i veli al nuovo progetto della Fondazione attorno alla quale vuole ripartire il basket cittadino. Dalle ceneri del Kleb, il nuovo progetto di Riccardo Maiarelli, Stefano Calderoni e Paolo Piazzi ha trovato un supporto fondamentale nel patron della 2G Giuseppe Cattani, che attraverso la sua società Ferrara Basket 2018, darà l’impulso per costruire qualcosa di stabile, duraturo nel tempo, e possibilmente anche vincente, per riportare entusiasmo in una città che, in tema di palla a spicchi, ne ha perso parecchio in questi mesi.

La parola d’ordine dei promotori è stata in queste settimane di incontri, e lo sarà anche nei prossimi mesi, ’inclusione’. Per questo Maiarelli, Calderoni e Piazzi hanno coinvolto tutte le società giovanili cittadine e non solo, perchè nel mazzo c’è anche la Cestistica Argenta.

L’idea, assieme a Vis 2008, 4 Torri e Scuola Basket, è creare una Fondazione realmente allargata alle istanze e alle esigenze di tutta la pallacanestro provinciale, cosa che in passato non è mai stata fatta.

Un’iniziativa di rilancio del basket ferrarese di alto livello sia su Ferrara che sul territorio, per questo stamattina ci saranno anche Stefano Cazzanti (Scuola Basket), Filippo Bertelli (Vis 2008), Luigi Moretti (4 Torri), Gianpaolo Magnani (Cestistica Argenta) al fianco di Cattani e dei promotori di questo progetto.

Una ripartenza pulita, chiara, senza debiti pregressi e con un budget da quantificare, che dipenderà da quanti vorranno aderire a questa nuova formula.

La speranza, nemmeno troppo nascosta, è di ripartire da una serie B Elite, la futura B1 che emergerà dalla riforma in atto. Sarebbe una terza serie che in questo momento ben si sposerebbe con il desiderio di ripartenza della piazza comunque da una categoria interessante e competitiva, visto che l’anno prossimo in B Elite si potrà tesserare anche uno straniero.

La pallacanestro di casa nostra ha già saputo rinascere dal basso nel 2011, quando Fabio Bulgarelli ricominciò da una serie B2, poi vinta al primo tentativo: un ricordo di buon auspicio e un precedente da seguire, visto che in pochissimo tempo da quella B2 si arrivò alla serie A2.

