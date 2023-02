Basket giovanile: alla Vis under 17 il derby con la Benedetto ’64

Vittoria che convince e dà morale per i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza della Vis 2008 di coach Santi contro i rivali storici della Benedetto 1964 di Cento. I padroni di casa dominano nel pitturato e dopo una serie di sostituzioni riescono a riprendere ritmo offensivo. Il primo quarto finisce 21-17. Secondo quarto dove non c’è storia, la Vis riesce a esprimere al meglio la propria fisicità sia in attacco che in difesa e all’intervallo si va sul 41-26. Al rientro dalla pausa lunga la storia non cambia, i ragazzi di coach Santi continuano a macinare punti in attacco (67-43 al 30’) e il finale è un netto 84-59.