Vittoria importantissima per i ragazzi dell’under 17 della Vis 2008 di coach Santi, che concludono la prima fase del girone portando a casa il derby contro la capolista Virtus Bologna, finora imbattuta. La partita inizia subito con un parziale per gli ospiti che fanno valere la maggiore intensità difensiva e varie soluzioni offensive di squadra ben collaudata. La Vis riesce a reagire a livello offensivo trovando buone soluzioni dentro l’area ma la difesa rimane in grossa difficoltà. Finisce 18-26.

Nel secondo quarto si spengono totalmente gli attacchi, da entrambe le parti si faticano a trovare canestri facili grazie anche alle difese che si sono sistemate e adeguate. Il divario rimane lo stesso e si va all’intervallo sul 30-38 per le V Nere.

Al rientro dagli spogliatoi, i nostri ragazzi cambiano completamente faccia, riescono a colmare il divario creatosi e a pareggiare il punteggio. Si va al quarto finale sul 52 pari. Quarto tempo equilibratissimo con i vissini che provano più volte a dare la spallata decisiva, la Virtus però non molla e tiene botta rispondendo colpo su colpo e tenendo altissima l’intensità fino alla fine. Nei minuti finali però i nostri ragazzi riescono a dare il colpo di grazia imponendosi 71-67.