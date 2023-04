Basket giovanile: selezioni Despar 4 Torri L’under 15 si rilancia, l’under 19 chiude quinta

Si è chiuso l’ultimo turno di partite prima della sosta pasquale per il settore giovanile della Despar 4 Torri. Si rilancia subito dopo lo stop contro Persiceto l’Under 15 Silver di Marianti Spadoni, in lotta per il titolo regionale, che si prende la rivincita contro Anzola, vittoriosa all’andata: termina 68-51 al Pala 4T, con i soliti Bassi (21 punti), Gorobei (18), Vertua (12) e Kharbouch (10). I granata riagganciano così la vetta della classifica, approfittando del passo falso proprio di Persiceto sul campo di Gallo. Chiude invece al quinto posto in campionato l’Under 19 Gold di Villani e Marianti Spadoni, che adesso si prepara ad affrontare la seconda fase di stagione nel Trofeo Emilia-Romagna: dopo la batosta in casa della capolista Ozzano 92-41, i granata si sono imposti tra le mura amiche nell’ultima giornata contro Forlì 86-65, trascinati da Milosavljevic (22 punti), Bonfà (13), Badiale (12), Pevere (12) e Cavazzoni (11), superando così proprio i romagnoli in classifica. Hanno chiuso la stagione con un successo anche gli Esordienti: al termine di una partita di grande intensità, giocata punto a punto, la Despar si aggiudica l’incontro vincendo 3 tempi e pareggiandone 2, per il risultato finale di 14-10.