Basket giovanile: successo dell’Armani Milano Nel ’Città di Ferrara’ battuta Treviso

E’ l’Olimpia Milano la vincitrice del XIII International Tournament "Città di Ferrara", organizzato dalla 4 Torri e riservato alla categoria under 13 maschile. Le "scarpette rosse" hanno battuto nella finalissima Treviso Basket col punteggio di 128-78, aggiudicandosi così il trofeo dopo una quattro giorni sostanzialmente dominata, con cinque vittorie in cinque partite disputate. Mvp del torneo il giovane dell’EA7 Mattia Sguazzin. Nella finale per il terzo posto, invece, successo della Reyer Venezia 84-67 sul Partizan Belgrado uscito malconcio dalla semifinale con Treviso. In precedenza, quinta posizione conquistata da Brindisi nella sfida contro Varese, mentre la settima casella è andata al Petrarca Padova capace di battere gli Orange Bassano.