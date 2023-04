Basket giovanile Torneo under 13, oggi la finale

Saranno Treviso e una tra Olimpia Milano e Reyer Venezia a giocarsi il XIII International Tournament "Città di Ferrara", organizzato dalla 4 Torri e riservato alla categoria under 13 maschile. Una quattro giorni di basket giovanile di altissimo livello, che si concluderà oggi pomeriggio con la finalissima in programma alle 17.30. Nella prima semifinale di ieri colpaccio di Treviso, allenata dall’ex azzurro Denis Marconato, capace di vincere contro i serbi del Partizan Belgrado dopo una partita condotta sin dalla palla a due e chiusa sul punteggio di 74-64. In serata si è giocata l’altra semifinale tutta italiana tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Al Pala 4 Torri si sono visti sugli spalti anche volti noti della palla a spicchi nostrana, come Spiro Leka, Alberto Morea, l’ex biancazzurro Demario Mayfield (il figlio milita negli Orange Bassano), il capitano della spedizione azzurra argento olimpico nel 2004 Giacomo Galanda, oltre a Stefano Calderoni della Fondazione FeNice.

j.c.